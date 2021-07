Cinema: a Giffoni da oggi i film in concorso (2)

22 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Per concludere con i Film in concorso per la sezione Gex Doc, 'Gabi – between ages 8 and 13' (Norvegia, Svezia 2021) regia di Engeli Broberg: Un percorso di cambiamento di 5 anni, da assistere tutto d'un fiato. La piccola Gabi, 8 anni, ha l'esigenza di sentirsi se stessa, anche se questo dovesse significare indossare abiti da ragazzo e lottare contro i preconcetti della società.

Fuori concorso per i Generator +18 direttamente dal Regno Unito 'Big boys don't cry' di Steve Crowhurst ( UK). Il film basato su una storia vera parte da un'indagine di polizia sul suicidio di un vecchio amico che apre vecchie ferite. Sempre Fuori Concorso il Film 'Mai raramente a volte sempre' di Eliza Hittman (Usa) per la sezione Parental Experience. Autumn, un' adolescente di 17 anni vive in Pennsylvania con la mamma, il suo nuovo compagno e le due sorelline. Dopo la scuola lavora come cassiere in un supermercato dove con la cugina Skylar sopporta le avances di un superiore. Autumn scopre di essere incinta di poche settimane e insieme alla cugina decide di intraprendere un viaggio con la cugina per interrompere la gravidanza a New York.