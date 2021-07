Golf: Paratore, 'partecipare ai Giochi è un sogno, pronto a giocarmela'**

22 luglio 2021 a

Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - "Partecipare alle Olimpiadi è sempre stato un mio grande sogno e sono felice di coronarlo. Mi spiace di essere entrato al posto di Chicco Molinari che ha dato forfait per un infortunio ma ora vado a Tokyo per giocarmi le mie carte al massimo". Renato Paratore è carico in vista della partenza per i Giochi Olimpici, dove rappresenterà il gol italiano insieme a Guido Migliozzi. "Per me è la prima volta ai Giochi anche se ho fatto quelle giovanili a Nanchino nel 2014 e le ho anche vinte -ricorda Paratore all'Adnkronos-. Speriamo sia di buon auspicio, sarà dura perché il campo di partecipazione, nonostante qualche assenza, è di altissimo livello ma partiamo convinti di poter fare molto bene".