Calcio: Laporta, 'rinnovo Messi? Stiamo facendo progressi'

Barcellona, 22 lug. - (Adnkronos) - "Il giocatore ha sempre detto che vuole continuare e stiamo facendo progressi nelle trattative legate al rinnovo di contratto". Il presidente del Barcellona Joan Laporta si esprime così in merito al rinnovo di Leo Messi nel corso della presentazione di Memphis Depay. "Rafa Yuste e Mateu Alemany stanno lavorando tanto per far sì che questo sogno si possa realizzare. Vogliamo che Leo continui a giocare con giocatori di grande talento come Memphis", aggiunge il numero uno del club blaugrana.