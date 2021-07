Covid: Mazzeo, 'vaccini e green pass per salvare i toscani e l'estate'

22 luglio 2021 a

a

a

Firenze, 22 lug. - (Adnkronos) - "I dati dei contagi di oggi meritano la massima attenzione, era dal 20 maggio che non si registravano più di 500 contagi (oggi 505), però c'è un dato che ci rassicura, per il quarto giorno consecutivo in Toscana non ci sono ingressi in Terapia Intensiva e i ricoveri restano stabili (90 i ricoverati totali, uno in meno rispetto a ieri, di cui 13 in terapia intensiva). Insomma la campagna vaccinale sta già salvando tante vite e soprattutto sta evitando molti ricoveri". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

"Proseguire nella campagna vaccinale e tenere sotto controllo i contagi è fondamentale per la ripartenza, per questo sono convinto che l'idea del governo di introdurre il green pass obbligatorio dal 5 agosto con una dose di vaccino per molte attività al chiuso o per partecipare a eventi sia una una buona idea, che ci permetterà di tenere sotto controllo i contagi e incentivare le vaccinazioni - conclude Mazzeo - Forza Toscana! Insieme possiamo farcela".