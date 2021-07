Investire con rendimenti del 10% annuo? Cosa sapere per non bruciarsi

23 luglio 2021 a

(Milano 23 luglio 2021) - Milano 23 luglio 2021. Come ottenere un rendimento del 10% annuo e perfino superiore? E' un obiettivo ambizioso e sono pochissimi gli investitori e gestori al mondo che riescono nel tempo a ottenere un simile rendimento con costanza.

Su SoldiExpert.com il sito di

E' di questi giorni la disavventura di un gruppo di risparmiatori italiani in Svizzera che si sono visti volatizzare i loro risparmi da un sedicente consulente che operava su una nota piattaforma online estera promettendo di moltiplicare i loro quattrini.

Il primo ragionamento che qualsiasi risparmiatore deve fare è comprendere che un simile rendimento è associato a un rischio elevato

Per ottenere un simile obiettivo occorre, quindi, mettere in preventivo, non solo che non venga raggiunto, ma che il proprio patrimonio potrebbe anche a un certo punto dimezzarsi. E nessuno può fornirvi alcuna garanzia assoluto sulla possibilità di conseguire questo risultato e ottenere un rendimento del 10% annuo.

Un bravo consulente finanziario è colui che vi parla prima dei rischi e poi dei rendimenti e vi propone quello che è più adatto per voi, ovvero qualcosa di cui siate consapevoli al 100% dei pro ma anche dei contro!

Rendimento del 10% annuo: perchè è così difficile ottenerlo?

Perché un rendimento del 10% annuo, e magari anche oltre, è qualcosa di molto difficile da ottenere ma non “impossibile” come il titolo del celebre film con Tom Cruise protagonista?

Guardiamo il grafico sottostante che restituisce l'andamento dell'indice delle azioni mondiali dal 2001 a oggi, considerando quindi un orizzonte temporale di 20 anni.

I saliscendi dei mercati azionari ci dicono moltissimo e basta guardare questo grafico per capire moltissimo sull'argomento e sulla relazione rischio rendimento.

Da quota 100 (non quella del famoso provvedimento del governo giallo-verde) di inizio 2001 in questi 20 anni chi avesse ipoteticamente investito su questo indice quella cifra avrebbe oggi un capitale di poco meno inferiore a 200. In termini di rendimento l'investitore si ritroverebbe un rendimento assoluto di quasi il 100% e un rendimento medio annuo composto di circa il 4,78%.

Ci sono stati periodi in cui il capitale si è più che dimezzato se si guarda il periodo 2000-2003 e anche 2007-2009. Ma ci sono stati anche periodi, come quello dal 2011 in poi (gli ultimi 10 anni), in cui il capitale è passato da 100 a oltre i 250, come mostra il grafico seguente. In termini di rendimento questo si traduce in un rendimento assoluto di oltre il 150% e un rendimento medio annuo composto superiore al 17%!

Nel tempo pochissimi risparmiatori (e anche investitori importanti) hanno ottenuto rendimenti superiori all'indice di Borsa e se è vero che ci sono state azioni che magari nello stesso periodo hanno ottenuto rendimenti anche superiori nello stesso periodo molte hanno sottoperformato e se con il senno del poi tutto è sempre alla portata chi investe nella realtà sa che le cose non vanno proprio come nella propria testa.

Il rendimento storico delle azioni è in realtà più basso del 10% ma del 7,5% se si guarda all'ultimo secolo e oltre ma il range dei rendimenti può essere però molto elevato e durante il “cammino” è possibile incorrere in anni negativi (fra il -10 e il 20%) e anche, ma più raramente, fortemente negativi (fra il -30% e il -50%).

Per queste ragioni l'Ufficio Studi di SoldiExpert SCF.

