Giustizia: Grasso, fiducia non un buon segnale, cerchiamo soluzioni migliori'**

23 luglio 2021 a

a

a

Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Ieri il consiglio dei ministri ha posto la fiducia sulle norme che riformano la giustizia. Non è un buon segnale: abbiamo una settimana circa per migliorare quei testi e cercare soluzioni migliori per evitare che troppi processi vengano dichiarati improcedibili in futuro. Non sprechiamo questo tempo in polemiche, impieghiamolo per intervenire dove necessario". Lo scrive su Twitter l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, senatore di Leu.