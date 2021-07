Olimpiadi: 110 azzurri a sfilare nella cerimonia di apertura Tokyo 2020

23 luglio 2021 a

Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) - Sotto lo sguardo del Presidente del Coni, Giovanni Malagò e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport e plurimedagliata olimpica, Valentina Vezzali, l'Italia ha fatto il suo ingresso nello Stadio per diciottesima, secondo l'alfabeto giapponese. A sventolare il Tricolore affidato dal Presidente Mattarella la coppia di alfieri composta dagli olimpionici Jessica Rossi (tiro a volo) ed Elia Viviani (ciclismo). Dietro di loro una folta rappresentanza dell'Italia Team, con il Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, responsabile della Preparazione Olimpica e 110 atleti (di 21 discipline diverse) sui 384 attesi in Giappone (record di presenze azzurre all'Olimpiade). Le atlete e gli atleti azzurri hanno sfilato in bianco, indossando un capo speciale firmato EA7 Emporio Armani, con le mascherine bianche.