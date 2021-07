Covid: Altems, Fvg e Pa Bolzano prime per numero tamponi

23 luglio 2021 a

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - La Provincia autonoma di Bolzano è al primo posto in Italia per numero di tamponi antigenici realizzati (25,89 per 1.000 abitanti), mentre la Regione associata ad un numero maggiore di tamponi molecolari risulta essere il Friuli-Venezia Giulia (17,61 per 1.000 abitanti). È quanto emerge dalla 62.ma puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica.

A livello nazionale - informa il Report - il numero di nuovi tamponi molecolari settimanali è pari a 9,03 per 1.000 abitanti mentre il numero di quelli antigenici è di 11,39 per 1.000 abitanti.