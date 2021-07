Giustizia: Renzi rilancia Noja, 'Dadone? M5s di Conte inizia nel migliore dei modi'

23 luglio 2021 a

Roma, 23 lug (Adnkronos) - "La ministra #Dadone (qui ritratta nel momento più conosciuto della sua attività da ministro) prima ha votato in Cdm il testo della riforma #Cartabia, oggi invece minaccia dimissioni se questo testo non verrà modificato. Il M5S targato #Conte inizia davvero nel migliore dei modi". Lo scrive la deputata di In Lisa Noja, in un tweet rilanciato anche da Matteo Renzi, postando la foto della ministra 5 stelle con i piedi sulla scrivania.