Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a nascere', Palazzotto in visita alla clinica Andros di Palermo

23 luglio 2021 a

a

a

Palermo, 23 lug. (Adnkronos) - Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito del 25%", si legge in una nota.

Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare “al Palazzo” con quale alta professionalità i centri operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo Palazzotto.

"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".