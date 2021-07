Covid oggi Campania, 261 contagi e 5 morti: bollettino 23 luglio

23 luglio 2021 a

Napoli, 23 lug. (Adnkronos) - Sono 261 i contagi da coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio. I nuovi casi sono stati rilevati dall'analisi di 7.275 tamponi molecolari. I nuovi decessi registrati nelle ultime 48 ore sono 5, mentre sono 2 i decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 11 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 189 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Sono 6.240.030 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate. Il dato è aggiornato alle ore 17 del 23 luglio. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.494.045 cittadini; di questi, 2.745.985 hanno ricevuto la seconda dose.