Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - L'Italia della pallavolo maschile batte in rimonta il Canada nella gara valida nel gruppo A del torneo olimpico di Tokyo 2020. Gli azzurri di Blengini, al debutto, partono male perdendo i primi due set ma recuperano e si impongono al tie break finale per 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11). Il prossimo impegno per il sestetto azzurro sarà il 26 luglio contro la Polonia.