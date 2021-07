Giustizia: Salvini, '300mila firme in tre settimane per liberare l'Italia'

24 luglio 2021 a

Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Abbiamo raccolto 300mila firme in tre settimane, ne raccoglieremo milioni. Se Pd e 5 stelle pensano di bloccare l'Italia, queste firme liberano l'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini a Pesaro ad un gazebo per la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia.

"Voglio veramente una legge uguale per tutti e anche i giudici devono pagare come tutti gli altri lavoratori italiani", ha sottolineato il leader della Lega.