Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Partenza positiva per il libro di Matteo Renzi, Controcorrente. E' il libro di saggistica più venduto in Italia, al primo posto in classifica. Ha superato 10.000 copie vendute tra edizione cartacea e ebook". Lo annuncia la casa editrice Piemme in un tweet rilanciato da Matteo Renzi.