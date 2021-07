Olimpiadi: portiere nazionale calcio Myanmar chiede asilo, giocherà in prova in club giapponese

24 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - Il portiere della Nazionale di calcio del Myanmar che si è rifiutato di tornare a casa dal Giappone dove è giunto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sta cercando di ottenere lo status di rifugiato nel paese nipponico. Il giocatore si unirà ad una squadra locale di Yokohama in prova dopo l'approvazione di un visto di sei mesi all'inizio del mese. Yscc Yokohama, squadra che milita attualmente nella terza divisione della J-League, ha dichiarato di voler offrire un'opportunità a Pyae Lyan Aung di continuare a giocare. Al portiere è stato concesso un visto per "attività designate" che gli consente di rimanere e lavorare nel Paese per sei mesi, sulla base di una misura di emergenza del governo giapponese per impedire l'espulsione dei residenti birmani in Giappone. Il 27enne è pronto a giocare per qualsiasi squadra in Giappone.

Pyae Lyan Aung è entrata in Giappone alla fine di maggio come membro della nazionale di calcio del Myanmar con un visto per un soggiorno di breve durata non superiore a 90 giorni. Durante la partita tra Giappone e Myanmar di fine maggio, il portiere, dalla panchina, ha alzato tre dita della mano destra nel segno "We need Justice" mentre veniva suonato l'inno nazionale del Myanmar. Il saluto è usato in Myanmar come dimostrazione di resistenza al colpo di stato militare del 1° febbraio. Mentre la squadra stava per lasciare il Giappone il 16 giugno dopo aver giocato altre due gare di qualificazioni ai Mondiali, il portiere ha detto alle autorità per l'immigrazione all'aeroporto di Kansai nella prefettura di Osaka, nel Giappone occidentale, che voleva rimanere nel paese ed ha chiesto lo status di rifugiato cambiando il visto dopo aver espresso timori per la sua vita dopo aver fatto il saluto con le tre dita.