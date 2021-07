Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l'esordio ai Giochi, lunedì la prima gara

24 luglio 2021 a

Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Mancano poche ore all'apertura del programma olimpico del triathlon. Con i Giochi di Tokyo 2020 ormai entrati nel vivo con la cerimonia di apertura e l'assegnazione delle prime medaglie a cinque cerchi, si avvia alla conclusione anche il conto alla rovescia per gli Azzurri del triathlon. Lunedì 26 luglio, alle ore 6:30 locali, le 23:30 di domenica 25 in Italia, scatterà la gara individuale maschile: 55 gli atleti al via tra cui gli azzurri Gianluca Pozzatti (707) e Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre).

Martedì 27 luglio, alla stessa ora, tocca alle donne (55 atlete al via): a difendere i colori dell'Italia ci saranno Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), Angelica Olmo (C.S. Carabinieri) e Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro). Un'edizione storica per il triathlon quella dell'Olimpiade giapponese non soltanto per il rinvio di un anno causato dalla pandemia. Per la prima volta, sarà assegnata la medaglia olimpica nella Mixed Relay (18 nazioni al via), la staffetta mista composta da 2 uomini e 2 donne che di disputerà sabato 31 luglio alle ore 7:30 (- 7 ore in Italia) che vedrà al via anche il quartetto italiano.

Per quanto riguarda i percorsi delle gare individuali, la frazione di nuoto (1,5 km) si svolgerà su due giri (950 m + 550 m), quella di ciclismo (40 km) prevede 8 giri da 5 km ciascuno mentre la frazione di corsa (10 km) si snoderà su 4 giri da 2,5 km. Nella Mixed Relay, ogni frazionista percorrerà 0,3 km di nuoto (giro unico), 6,8 km di ciclismo (2 giri da 3,4 km) e 2 km di corsa (2 giri da 1 km). Il Tricolore sarà rappresentato in tutte e tre le prove del programma con la Federazione Italiana Triathlon che ha ottenuto il record di presenze nella sua storia olimpica (5 atleti).