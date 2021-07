24 luglio 2021 a

Roma, 24 lug. - (Adnkronos) - "Proponiamo il green pass per gli agonisti. Non so se sia una decisione che si può prendere a livello federale o più in alto, ma questo permetterebbe di circoscrivere ciò che ora sta succedendo in cluster come Spezia ed Empoli". Così il professor Enrico Castellacci, presidente della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio (LAMICA) in una intervista con sport-lab.it.