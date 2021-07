Cinema: è morto John Cornell, sceneggiatore e regista di 'Mr. Crocodile Dundee'**

24 luglio 2021 a

Sydney, 24 lug. - (Adnkronos) - Il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico australiano John Cornell, la cui lunga amicizia e collaborazione con l'attore Paul Hogan ha portato la coppia al successo sul grande schermo con "Mr. Crocodile Dundee", è morto nella sua casa di Byron Bay, nel New South Wales (Australia), venerdì 23 luglio all'età di 80 anni. Nel 2001 gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie, l'attrice Delvene Delaney.

Dopo aver iniziato la carriera come giornalista, Cornell divenne in seguito l'agente del comico australiano Paul Hogan e assunse anche il ruolo da co-protagonista nella sitcom "The Paul Hogan Show" nel 1973. I due raggiunsero il successo internazionale con la commedia "Mr. Crocodile Dundee" del 1986, che Cornell produsse, scrivendo insieme a Hogan e Ken Shadie la sceneggiatura candidata all'Oscar.

Cornell ha prodotto e diretto il sequel "Mr. Crocodile Dundee II" del 1988, e due anni dopo ha prodotto e diretto "Un angelo da quattro soldi", interpretato sempre da Hogan.