24 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - L'azzurro Luigi Samele, 11esimo del ranking, è in finale nella sciabola individuale maschile ai Giochi di Tokyo 2020. E' la seconda medaglia sicura per gli azzurri. Samele ha battuto in semifinale 15-12 lo schermitore della Corea del Sud, Kim Jung-hwan, numero 15 del ranking.