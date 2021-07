Calcio: la sede della Figc inaugura il nuovo look da campioni d'Europa

24 luglio 2021 a

Roma, 24 lug. - (Adnkronos) - La sede della Figc cambia veste in onore degli Azzurri di Roberto Mancini. È stato completato oggi il restyling delle due facciate dello storico palazzo di via Gregorio Allegri a Roma: sul lato che guarda Villa Borghese campeggia la scritta ‘Campioni d'Europa' con la Nazionale sul podio di Wembley che alza la coppa al cielo di Londra; sull'altro versante, visibile per chi arriva da via Po, troneggia la nuova immagine della Nazionale Femminile della ct Milena Bertolini che lancia la propria sfida al Campionato Europeo, in programma la prossima estate in Inghilterra, con la frase ‘Road to Euro 2022'.

Dopo il successo della precedente vestizione del quartier generale della Federcalcio, che ormai risale a Natale del 2019, la Figc ha voluto rilanciare l'iniziativa rafforzando il proprio brand con due immagini iconiche della maglia Azzurra, simbolo di unità, di passione e, allo stesso tempo, di tradizione e innovazione. Da una parte Chiellini & Co. festeggiano il secondo trionfo continentale della storia tricolore e passano idealmente il testimone alle compagne d'azzurro che si stanno preparando per un'altra entusiasmante avventura sportiva. Due squadre, la stessa passione, un unico colore: l'Azzurro.

“Le Nazionali azzurre femminile e maschile simboleggiano l'Italia -sottolinea il presidente della Figc Gabriele Gravina- sono due straordinari fattori di coesione sociale. Con questa iniziativa vogliamo ringraziare i nostri protagonisti, in grado di regalarci sempre nuove emozioni e, con loro, tutti gli italiani per il grande entusiasmo con cui li supportano”.