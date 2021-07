Cinema: Giffoni, oggi in concorso 'Dragon Girl' di Launing e 'The Blue Girl' di Majidi (2)

24 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Nella pellicola cinematografica 'The blue girl'( Iran) di Keivan Majidi in un remoto villaggio tra le montagne rocciose del Kurdistan, tutti sono innamorati del calcio, ma non esiste un campo pianeggiante per poter giocare. Tuttavia i bambini non si perdono d'animo e decidono di salire in montagna per trovare un posto in cui sia possibile giocare.

Secondo il regista Keivan Majidi al suo lungometraggio d'esordio “solo l'amore può abbattere le barriere e varcare i confini per unire le persone. E oggi, in un momento in cui tutti sono stanchi dell'ordine mondiale, crediamo ancora più fermamente che si debbano apprezzare le passioni che tutti al mondo condividono”.