Olimpiadi: Nibali, 'stagione difficile, ora recuperiamo e poi penseremo al futuro'**

24 luglio 2021

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - "E' stata una stagione molto difficile e tribolata per me, però bisogna accettare anche questo tipo di risultati, adesso staccherò un po' e penserò al fine stagione. Cosa mi spinge ad andare avanti? E' difficile cercare di porsi sempre obbiettivi molto importanti. Quelli che abbiamo vissuto quest'anno erano essenziali, però a volte anche il fisico non è super in appuntamenti speciali o possono succedere degli inconvenienti e non riesci ad avere una stagione super. Archiviamo questo giorno, si respira e si recupera e poi si pensa al futuro". Lo ha detto Vincenzo Nibali a Casa Italia a Tokyo dopo la prova in linea di ciclismo a Tokyo 2020 in cui la squadra italiana non è riuscita a salire sul podio. "Serviva il miglior Nibali oggi? Non è mai semplice, a volte bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Non saprei neanche io dire come mai a volte possono arrivare i crampi", come è successo al compagno azzurro Alberto Bettiol mentre era in lotta nel gruppo dei primi.