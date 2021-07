Olimpiadi: Molfetta a Dell'aquila, 'hai fatto la storia, ci inchiniamo'

24 luglio 2021 a

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - "Vito hai fatto la storia, sei nell'olimpo, sei il più forte". Sono le parole di Carlo Molfetta, campione olimpico a Londra 2012 nel taekwondo, in collegamento con il suo compaesano Vito Dell'Aquila, che a Pechino ha ripercorso le sue orme. "Ti dico di portare questa medaglia a casa e prendila come prima di una lunga serie di vittorie in carriera, te lo meriti perchè sei un fenomeno. Ti elogerò fino all'infinito, sei la dimostrazione di un atleta serio, che lavora e si sacrifica. Siamo tutti non ad esaltarti, ma solo ad inchinarci davanti a te perchè sei fortissimo", ha aggiunto Molfetta. "Voglio ringraziare Carlo, io sono molto riflessivo e pensavo che siccome aveva vinto già lui potevo farlo anche io", ha risposto Dell'Aquila.