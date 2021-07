24 luglio 2021 a

Dimaro, 24 lug. - (Adnkronos) - Il Napoli sconfigge il Vercelli 1-0 in una partita amichevole giocata a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole sede del ritiro degli azzurri. Il gol della vittoria per gli azzurri è stato segnato con un colpo di testa da Osimhen al 26' del primo tempo.