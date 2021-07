Calcio: Nedved, 'CR7 torna e resta, per rinnovo Dybala ci sarà incontro'

24 luglio 2021 a

Torino, 24 lug. - (Adnkronos) - "Ronaldo è stato convocato per il 26, tornerà e resterà con noi. Per il rinnovo di Dybala, è atteso nei prossimi giorni il suo procuratore qua a Torino, ci sarà un incontro e tutto si risolverà". Così il vice presidente della Juventus Pavel Nedved sul futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala a margine dell'amichevole tra i bianconeri e il Cesena. "Allegri è tornato con fame di vittorie, con Chiellini parleremo dopo le vacanze per il rinnovo", aggiunge Nedved.