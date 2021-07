25 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - Martina Carraro centra la semifinale nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurra chiude le batterie con il quinto tempo in 1005"85, squalificata l'altra azzurra, la sedicenne Benedetta Pilato. Miglior tempo per la sudafricana Tatjana Schoenmaker in 1'04"82.