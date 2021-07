Tokyo 2020, bronzo per Odette Giuffrida nel judo

25 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Odette Giuffrida vince la medaglia di bronzo nei -52 kg del judo alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurra, argento a Rio 2016, supera nella finalina l'ungherese Reka Pupp grazie a un ippon conquistando la quarta medaglia italiana in questa edizione dei Giochi.

"Un argento a Rio e un bronzo a Tokyo? E' molto bello, anche se ero venuta qua per l'oro. Questo bronzo però ha un peso davvero importante per me perché viene dopo cinque anni duri, di tanti cambiamenti, infortuni e ostacoli, è una medaglia di bronzo piena di orgoglio", sono le parole della judoka azzurra che sottolinea: "E' un bronzo che trasformerò in oro, a Parigi me lo prendo".

"Se ho già videochiamato mio nonno? Si, sì, già fatto. Mi ha detto che la medaglia me la pitturava lui non importava il colore. Quindi nonno preparati che me la devi fare d'oro", continua Giuffrida che del pianto a fine gara dice: "Uno sfogo per i cinque anni di inferno che ho passato".

"Che sapore ha questa medaglia nel tempio del judo? E' bello ma le Olimpiadi lo sono ovunque, a Tokyo, Rio, Los Angeles, a Roma...", spiega ancora l'atleta romana. Infine un incoraggiamento ai giovani a non mollare mai: "Spero di aver fatto sognare tantissimi giovani e aver dimostrato loro che non importa da dove arrivi e ci sei. Il lavoro ripaga sempre". Perché un bambino dovrebbe fare judo? "Gli direi solo: togliti le scarpe, sali sul tatami e prova. Io mi sono subito sentita libera e nel mio mondo".