Olimpiadi: Musumeci Greco (maestro d'armi), 'Samele bravissimo, ha fatto gara della vita'

Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - "Samele è stato bravissimo, gli vanno fatti tanti complimenti a lui, al suo maestro Terenzio e al ct Giovanni Sirovich. Ha fatto la gara della vita. In semifinale contro il coreano è stato straordinario, era sotto 6-12 infilando nove stoccate e vincendo 15-12". Il maestro d'armi Renzo Musumeci Greco commenta così a Rainews 24 l'argento di Luigi Samele nella sciabola ai Giochi di Tokyo. "Si è arreso solo a un grande campione come Aron Szilagyi che viene dalla grande scuola magiara -aggiunge Musumeci Greco-. Una scuola nata grazie a un italiano Italo Santelli che a fine '800 andò a Budapest, vinse un torneo e fu chiamato a insegnare e costruì una scuola fortissima, un po' meno della nostra per fortuna".