Quirinale: da 3 agosto scatta semestre bianco, chi lo volle e come cambiò /Adnkronos (6)

(Adnkronos) - Durante i lavori della Costituente di non rieleggibilità immediata si parlò nella Commissione dei 75. Fu Palmiro Togliatti a ipotizzarla come alternativa al divieto assoluto di rieleggibilità, a suo avviso troppo rigido in quanto, viste le "qualità particolari" richieste per ricoprire la carica, sarebbe stato sbagliato escludere un altro mandato per il Presidente uscente.

La proposta del leader del Pci fu però bocciata da Aldo Moro, perchè di fatto avrebbe avuto come conseguenza l'esclusione della rieleggibilità, possibile a quel punto soltanto dopo sette anni dalla fine del mandato. Così il tema venne archiviato e, come si è visto nel caso di Napolitano, è possibile rileggere il Capo dello Stato uscente.

Nonostante ciò, come dimostra il richiamo di Segni, il tema è rimasto sempre in sospeso e si sono registrati tentativi di intervenire nuovamente sulla materia. In particolare fu la prima commissione bicamerale per le riforme istituzionali, quella presieduta da Aldo Bozzi durante la nona legislatura, a proporre la non rieleggibilità immediata del Presiedente della Repubblica e una modifica del semestre bianco, prevedendo che negli ultimi sei mesi di mandato il Capo dello Stato potesse procedere allo scioglimento anticipato delle Camere soltanto "su parere conforme" dei presidenti dei due rami del Parlamento.