Olimpiadi: Vezzali, 'oggi gara inaspettata, nel fioretto abituati bene'

Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - "Due sfortunate medaglie di legno nella scherma? E' stata una gara oggi della scherma inaspettata, potevano arrivare delle medaglie e non sono arrivate, ma lo sport è anche questo e da qui si riparte. Ci si deve rimboccare le maniche perché non è finita qui. Tra qualche giorno ci sarà una gara a squadre e un titolo olimpico, per quanto riguarda il fioretto femminile, da difendere perchè a Rio non c'è stata la competizione olimpica e anche la spada maschile dovrà dire la sua". Lo ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali a Tokyo dove ha seguito lle sfide di scherma ed ha visto uscire sconfitti Alice Volpe nel fioretto individuale e Andrea Santarelli nella spada.

"Da Seoul '88 che l'Italia del fioretto femminile non chiudeva senza un atleta nell'individuale sul podio? La scherma e lo sport sono questo, abbiamo abituato troppo bene noi del fioretto femminile, a dimostrazione che vincere ed essere al vertice non è mai una cosa scontata e quello che l'Italia del fioretto femminile ha fatto in tutti questi anni è stato il frutto di un grandissimo lavoro e di una grandissima squadra. Io sono convinta che queste ragazze ancora possono dire tanto nella gara a squadre ma anche nelle prossime Olimpiadi di Parigi, non è finita qui, è dalle sconfitte che ci si rialza e si diventa più forti", le parole dell'ex campionessa olimpica di fioretto.

"Una spiegazione? E' lo sport e come nella vita, a volte si vince e a volte si perde, l'importante è avere dato il massimo e dimostrato il carattere e reagire. Ora bisogna fare squadra e lasciare da parte personalismi e riscoprirsi unite per far vincere l'Italia. Alice in lacrime? Credo che fra qualche giorno ci potremo riprendere qualche soddisfazione che non abbiamo avuto oggi", ha concluso la Vezzali.