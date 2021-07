Covid: Renzi, 'favorevole a obbligo vaccinale per scuole'**

25 luglio 2021 a

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Sono favorevole all'obbligo vaccinale nelle scuole. Il personale scolastico deve essere vaccinato non vedo per quale ragione si debba continuare con la dad: sono danni che i nostri ragazzi pagheranno per i prossimi anni. Se potessi scegliere direi obbligo per medici, insegnanti , personale scolastico e sanitario. Se non ti vaccini stai a casa". Lo ha detto Matteo Renzi intervistato da Bruno Vespa nell'ambito del ciclo di eventi “Incontro con i Leader”, presso Masseria Li Reni a Manduria.