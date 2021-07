Sicilia: Foti (Attiva Sicilia), 'istituzionalizzare telemedicina per persone disabili'

26 luglio 2021 a

Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - Rendere effettiva la telemedicina per le persone con disabilità anche in Sicilia, istituzionalizzandola alla pari degli interventi realizzati in presenza e sulla scia di quanto realizzato in altre regioni italiane. Una pratica che segue le linee guida del documento del ministero della Salute 'Indicazioni per l'erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie, dei medici e degli psicologi'. E' l'impegno chiesto al governo regionale da Attiva Sicilia attraverso una mozione presentata all'Assemblea regionale siciliana.

"Continuiamo a tenere i fari accesi su questa tematica – dice Angela Foti, vicepresidente dell'Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia – Già l'anno scorso abbiamo cercato soluzioni alle problematiche delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei centri che prestano il servizio di riabilitazione. Adesso torniamo a ribadire l'importanza di istituzionalizzare la telemedicina, anche in considerazione dei grandi benefici dimostrati e del favorevole riscontro che è venuto dagli stessi disabili e dalle loro famiglie. Il nostro impegno è quello di spingere il più possibile affinché il nostro sistema sanitario regionale - prosegue - si adegui a quanto già realizzato in altre parti d'Italia. Intanto, abbiamo richiesto all'assessorato alla Sanità di prolungare fino al 31 dicembre le attività di teleriabilitazione in regime ambulatoriale, domiciliare ed extra murale da parte delle strutture riabilitative. in questo modo - conclude Foti - le persone con disabilità potranno continuare il proprio percorso riabilitativo in sicurezza attraverso l'uso degli strumenti telematici fino alla fine dell'anno".