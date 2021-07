Olimpiadi: Bacosi, 'dopo 5 anni ancora qua, ora voglio solo chiamare mio figlio'**

26 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - "Dopo cinque anni sono ancora qua, avevo voglia di riconfermarmi e fare bene far vedere ancora una volta chi sono sportivamente, so che ho ancora tanto da dare e quindi sono più che soddisfatta. Bis d'oro sfiorato? Si negli ultimi 10 piattelli la testa mi ha giocato un brutto scherzo, più mi dicevo non pensare che vai per l'oro e più il pensiero andava a questa cosa, non riuscivo più a concentrarmi sui movimenti che dovevo fare, però a casa la medaglia l'ho portata. Non vedo l'ora di telefonare a mio figlio". Lo ha detto l'azzurra Diana Bacosi dopo aver vinto l'argento nella gara di skeet dell'Olimpiade di Tokyo 2020.