Covid Campania, De Luca: "Obbligo mascherine? Farò altre 10 ordinanze"

(Adnkronos) - "Faremo altre dieci ordinanze per rendere obbligatorie dieci mascherine, anche sulle orecchie". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sull'imminente scadenza dell'ordinanza con la quale in Campania è stato prorogato l'obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto fino al 31 luglio.

"Quando diciamo che chi si vaccina è immunizzato per il 92% al massimo - ha aggiunto De Luca - dobbiamo sapere che anche con la seconda dose c'è un 10% che si contagia. Il vantaggio è che chi è immunizzato non va in terapia intensiva e non ha problemi seri, ma contagia a sua volta gli altri. Quindi l'uso della mascherina dev'essere obbligatorio sempre, anche quando si è vaccinati per la tutela propria e degli altri. E davvero un martirio portare la mascherina? Certo è un piccolo fastidio, ma in cambio abbiamo una grande protezione e un aiuto per tornare alla vita normale".