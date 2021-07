Palermo: arriva L'ufficiale giudiziario al Baretto, sit in di solidarietà dei clienti storici

26 luglio 2021 a

Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - Arriva l'ufficiale giudiziario al Baretto, il chiosco sulla spiaggia di Mondello gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Schillaci, sfrattato dalla società Itali Belga e una folla di clienti storici si raduna attorno per esprimere la propria solidarietà e chiedere una proroga "almeno fino alla fine della stagione estiva". Il gestore Vincenzo Schillaci parla di "soprusi" a "metà della stagione balneare". Presente anche l'assessore comunale Tonia Sala, in rappresentanza del Comune, che è proprietario dell'area demaniale. E che ha detto di essersi adoperato per una sospensiva dello sfratto.