Covid: Picierno (Pd), 'stop messaggi ambigui Salvini e Meloni'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - “Riguardo il Green Pass la politica deve assumersi l'onere e la responsabilità di lanciare messaggi chiari e netti. Si tratta di un vero e proprio strumento di libertà, altro che coercizione. Con il Green Pass scongiuriamo il rischio di nuove restrizioni, che strozzerebbero le attività economiche, e grazie a una massiccia copertura vaccinale depotenziamo il virus, evitando che si affollino gli ospedali". Così in una nota l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.

"Salvini - prosegue l'esponente dem - dovrebbe riflettere perché non si approvano misure così delicate in Consiglio dei Ministri per poi annunciare di cambiarle in Parlamento. Delle due l'una: o la delegazione della Lega in Consiglio non è rappresentativa o la Lega deve riflettere con più attenzione se continuare a sostenere il governo Draghi. Anche Meloni la smetta di lanciare messaggi ambigui e di soffiare sul fuoco delle paure. Siamo a uno snodo cruciale, c'è bisogno di maturità politica”.