Olimpiadi: windsurf, Mattia Camboni secondo dopo sei regate

Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - Grande giornata per Mattia Camboni nel windsurf (classe RS:X) ai Giochi di Tokyo fa registrare una doppia terza piazza che gli vale la seconda posizione assoluta in classifica generale dopo 6 regate disputate a quota 16 punti. Il 25enne di Civitavecchia si trova ad una sola lunghezza dal leader olandese Kiran Badloe e deve guardarsi le spalle in ottica podio dallo svizzero Mateo Sanz Lanz (20 punti) e dal francese Thomas Goyard (23).