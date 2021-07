Olimpiadi: Nespoli, 'nell'individuale voglio arrivare fino in fondo, ho le carte in regola'

26 luglio 2021 a

Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - "Mi sento bene, sono stati due giorni di allenamento e riflessione particolarmente proficui, credo di aver ritrovato il mio tiro. Affronterò ogni scontro una freccia alla volta, quindi il primo avversario da superare sarà l'arciere della Slovenia e da lì proseguirò con l'obiettivo di arrivare fino in fondo, ho le carte in regola per farlo". Così l'arciere azzurro Mauro Nespoli alla vigilia del suo ritorno in gara nella prova individuale.