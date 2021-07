Olimpiadi: Aspromonte (oro Londra 2012) 'mi inchino a Garozzo, ha pagato calo fisico in finale'

26 luglio 2021 a

Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - "Perdere in finale fa male. Peccato perché è stata tiratissima e quando da 5-10 ha rimontato fino al 9-10 speravo che potesse girarla in suo favore. La differenza in negativo può averla fatta il leggero calo fisico di Daniele che ha avuto anche i crampi". Il campione olimpico di Londra 2012 nel fioretto a squadre Valerio Aspromonte commenta così all'Adnkronos il ko di Daniele Garozzo nella finale olimpica del fioretto individuale a Tokyo 2020.

"Daniele merita un grazie e un inchino per quello che ha fatto in queste due Olimpiadi: dopo l'oro di Rio, un argento a Tokyo è sempre un grande risultato -prosegue Aspromonte-. Sento qualche critica ingenerosa verso la scherma azzurra, io dico di aspettare le prove a squadre per dare i giudizi. Vediamo quello che succederà nei prossimi 3-4 giorni".