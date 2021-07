Imprese: da Intesa Sp e Unicredit 15 mln a Sira Group

26 luglio 2021 a

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Sira Group ha ottenuto da Intesa Sanpaolo e Unicredit un finanziamento paritetico di 15 milioni di euro complessivi, per riacquistare il 40,35% della partecipazione detenuta dal fondo Nb Aurora in Sira Industrie. Il gruppo fornisce getti in pressocolata a ciclo completo e produce radiatori per il riscaldamento. Valerio Gruppioni, presidente e ceo di Sira Industrie, spiega che "ora si apre una nuova pagina, a cui stiamo già lavorando, con nuove sfide che ci attendono tra cui la transizione energetica e la mobilità green di cui vogliamo essere protagonisti. Questa operazione rafforza ancor di più la relazione/partnership con i nostri principali istituti di credito che credono nella nostra visione e nel nostro progetto industriale".

“Siamo orgogliosi di supportare una realtà come la Sira Group nei sui processi di crescita, con una attenzione particolare agli asset strategici cui la pandemia ha impresso un ulteriore grande impulso: transizione green, digitalizzazione, rafforzamento sui mercati internazionali anche in virtù della riorganizzazione delle supply chain proprio a seguito della crisi pandemica", commenta Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo.

Andrea Burchi, regional manager Centro Nord di Unicredit, spiega che "con questa operazione Unicredit si conferma partner di riferimento per le eccellenze produttive del territorio. Grazie alla accurata azione della nostra struttura Corporate Centro Nord abbiamo garantito il nostro sostegno a Sira Group, esempio vincente dell'industria Made in Italy".