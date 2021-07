Lecco: bus a fuoco, riconoscimento Consiglio Regione Lombardia ad autista e animatore

26 luglio 2021 a

a

a

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Dopodomani, mercoledì 28 luglio, alle ore 10, in apertura dei lavori del Consiglio regionale della Lombardia, verrà consegnato un riconoscimento a Mauro Mascetti, autista e volontario della Croce Rossa comasca, e a Giovanni Lo Dato, animatore dell'Oratorio di Lipomo, in provincia di Como, che lo scorso 13 luglio misero in salvo 25 ragazzi che viaggiava su un bus. Il mezzo sul quale viaggiavano i ragazzi, diretti a Livigno per una vacanza in un centro estivo, prese fuoco in una gallerai all'altezza di Varenna, in provincia di Lecco.

“Salvando 25 ragazzi dell'oratorio di Lipomo, Mascetti e Lo Dato si sono resi protagonisti di un gesto straordinario, dando esempio e testimonianza di un encomiabile senso di responsabilità e al tempo stesso di generosità e altruismo", sottolinea il presidente del Consiglio regionale lombardo, Alessandro Fermi. "Sarà pertanto con grande piacere che li avremo ospiti mercoledì in Consiglio regionale per testimoniare loro la gratitudine dell'istituzione lombarda e attribuire loro un doveroso riconoscimento”.