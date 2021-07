Ponte Messina: Musumeci, 'perché è solo oggetto di tavole rotonde?'

26 luglio 2021 a

Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - "La Sicilia è strategica anche economicamente, non solo militarmente. Perché non darle un porto hub? Perché i treni veloci sono un'utopia e il ponte sullo Stretto è solo oggetto di tavole rotonde? Il nostro obiettivo è passare da area periferica ad area centrale del Mediterraneo". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante la prima puntata di Tgcom24Tour, in onda su Tgcom24. "Vogliamo un ruolo strategico - ha detto ancora - siamo stanchi di essere considerati periferia d'Europa, perciò abbiamo chiesto al Governo di prestare attenzione alle infrastrutture. Solo grazie alle infrastrutture potremmo diventare competitivi".