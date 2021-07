26 luglio 2021 a

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Una gru edile è crollata sul tetto di un palazzo a Rozzano, in provincia di Milano, spezzandosi. E' accaduto nel primo pomeriggio in via Pasolini, mentre era in corso un temporale con vento forte. Non si sono registrati feriti, ma tutti gli appartamenti dello stabile sono stati evacuati. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere la gru.