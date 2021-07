Lombardia: Consiglio regionale approva rendiconto 2021 (2)

26 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Tutti i soggetti accreditati alla formazione in Regione Lombardia potranno presentare i propri progetti di alta specializzazione. Si tratta di percorsi che si differenziano dall'offerta istituzionale dei percorsi Iefp, Ifts e Its, per profili o specifiche curvature dei profili che hanno bisogno di modalità gestionali e di erogazioni più agili e flessibili. I percorsi che verranno approvati e finanziati potranno essere frequentati da tutti i cittadini maggiorenni in possesso almeno di un titolo di istruzione di secondo ciclo (diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore) e in stato di disoccupazione al momento di inizio del corso, residenti o domiciliati in Lombardia.

"Negli anni - conclude l'assessore Rizzoli - abbiamo sostenuto e finanziato percorsi straordinari, nicchie di eccellenza riconosciute anche a livello internazionali e capaci di garantire ai giovani sbocchi professionali e al tessuto culturale e artigianale lombardo la possibilità di far proseguire antiche tradizioni".