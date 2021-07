Suppletive: Conte, 'lavoro su M5S h24, anche per questo non corro per seggio'

27 luglio 2021 a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "L'attività per la rifondazione del M5S è a tempo pieno, anche per questo non ho corso per un seggio". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il capo politico in pectore del M5S Giuseppe Conte, incontrando i deputati M5S. L'ex premier ha rimarcato anche come la "scuola di formazione sia determinante nel nuovo corso", assicurando che "ci saranno incontri periodici con voi delle varie commissioni" parlamentari.