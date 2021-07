Caso Marò: iniziato interrogatorio Latorre in Procura Roma

27 luglio 2021 a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - E' in corso in Procura a Roma l'interrogatorio del marò Massimiliano Latorre. Il fuciliere di Marina è arrivato a piazzale Clodio accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Fabio Anselmo, per essere ascoltato dal pm Erminio Amelio, titolare del fascicolo di indagine aperto dal 2012 per omicidio volontario, dopo la morte di due pescatori al largo delle coste del Kerala, in India, a febbraio dello stesso anno.

Venerdì scorso è stato sentito in Procura l'altro marò indagato, Salvatore Girone, ascoltato dal pm Amelio per tre ore. I due fucilieri di Marina furono già sentiti in Procura a Roma il 3 gennaio del 2013 e nello stesso anno i pm capitolini disposero una perizia sul computer e su una macchina fotografica che si trovavano a bordo della Enrica Lexie, la nave su cui erano in servizio Latorre e Girone.