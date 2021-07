Scuola: Bianchi, 'da Figliuolo azione mirata, noi continuami a fare appello a vaccinarsi'**

27 luglio 2021 a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Noi continuiamo a fare appello a tutti per vaccinarsi, che e' il vero strumento con cui noi possiamo essere sicuri nel paese e quindi nelle scuole". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a Tgcom24. "C'e' un problema di omogeneizzazione tra diverse Regioni e, soprattutto, province - ha spiegato - adesso il commissario Figliuolo sta agendo in maniera mirata per andare a permettere in quei territori, dove siamo più bassi della media nazionale, di raggiungere quel livello dell'85/ 90%, che io credo sia uno dei più alti di Europa".