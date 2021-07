Scuola: Bianchi, 'in Friuli e Campania vaccinato 100% personale scolastico'**

27 luglio 2021 a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Se resteranno le differenze tra Regioni per quanto riguarda la vaccinazione del personale scolastico "faremo il punto della situazione insieme con tutto il governo, con il ministro della Salute e delle Regioni, ma non dimentichiamo il punto da cui stiamo partendo l'85 su base nazionale con regioni che hanno già raggiunto il 100% come il Friuli e la Campania Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a Tgcom24, ribadendo che sulle Regioni dove la percentuale di vaccinazione è più basso bisognerà "agire in maniera mirata".