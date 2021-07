Per startup Vedrai investitori Vip, c'é anche Chiellini

27 luglio 2021 a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Un aumento di capitale da 5 milioni di euro e un investitore d'eccezione: il capitano degli azzurri Giorgio Chiellini. Sono i goal segnati da Vedrai, la startup fondata dal 26enne Michele Grazioli e specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale delle Pmi.

A puntare sulla società, che ha ricevuto una valutazione di 50 milioni di euro, sono 32 investitori d'eccezione, scelti tra le eccellenze italiane in diversi ambiti e tra questi - oltre al capitano della nazionale che ha vinto gli Europei ed al tenore italiano tra più famosi al mondo - ci sono anche il presidente di Azimut Pietro Giuliani, il tenore Andrea Bocelli, il giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, l'imprenditore italiano fondatore e amministratore delegato del Gruppo Calzedonia Sandro Veronesi, e ancora rappresentanti di alcune delle principali famiglie imprenditoriali italiane, uniti a validi professionisti e volti noti dello sport e dello spettacolo.

Nata in piena pandemia a maggio 2020 e attiva sul mercato da fine ottobre 2020, Vedrai ha così superato negli ultimi due mesi dello scorso anno il milione di Ebitda e raggiunto in poco più di sei mesi un organico di oltre 40 persone, con un'età media di 26 anni e mezzo, conquistando la fiducia di decine di piccole e medie imprese italiane che si sono affidate all'azienda per rendere più 'matematico' il loro processo decisionale, per provare a comprendere un contesto incerto. L'aucap e i nuovi soci permetteranno di rafforzare il posizionamento di Vedrai, attraendo nuovi talenti in grado di supportare il potenziamento e la crescita dell'azienda.