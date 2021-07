Libri: Kazuo Ishiguro super favorito per la vittoria del Booker Prize 2021

27 luglio 2021 a

a

a

Londra, 27 lug. - (Adnkronos) - Kazuo Ishiguro è il superfavorito per la vittoria del Booker Prize 2021 con il suo ottavo romanzo, "Klara And The Sun" (tradotto in italiano da Einaudi con il titolo "Klara e il Sole"). Lo scrittore britannico nato in Giappone, 66 anni, guida, infatti, la longlist di 13 libri, frutto di una selezione di 158 candidature. La shortlist sarà annunciata il 14 settembre. Il Booker Prize è aperto a scrittori di qualsiasi nazionalità, purché il loro libro sia stato pubblicato nel Regno Unito.

Il Premio Nobel Ishiguro ha già vinto il prestigioso riconoscimento di narrativa di lingua inglese nel 1989 con "Quel che resta del giorno" ed è stato finalista in altre tre occasioni. Ambientato negli Stati Uniti in un futuro prossimo ed esaminando temi come l'amore e la mortalità, il romanzo "Klara ed il Sole" parla della relazione tra l'amica artificiale Klara e l'adolescente malata Josie, che spera la aiuti a navigare attraverso l'adolescenza e la malattia cronica.

Tra gli altri autori nella longlist di di quest'anno c'è il romanziere statunitense vincitore del Premio Pulitzer Richard Powers con "Bewilderment". L'autrice britannico-canadese Rachel Cusk è in gara con il romanzo "Second Place". La lista si completa con i libri "China Room" di Sunjeev Sahota; "The Fortune Men" di Nadifa Mohamed; "Great Circle" di Maggie Shipstead; "An Island" di Karen Jennings; "Light Perpetual" di Francis Spufford; "No One is Talking About This" di Patricia Lockwood; "A Passage North" di Anuk Arudpragasam; "The Promise" di Damon Galgut; "The Sweetness of Water" di Nathan Harris; "A Town Called Solace" di Mary Lawson.